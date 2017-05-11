В некоторых районах Подмосковья может образоваться снежный покров

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Снежный покров может образоваться в некоторых районах Московской области, но уже в пятницу снег растает и потеплеет до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости представитель столичного метеобюро.

"Снег в основном идет на северо-западе и западе Москвы, а так — осадки в виде дождя… Не исключено, что на западе Подмосковья образуется снежный покров. Это редкое довольно явление для этих чисел мая", — сказал собеседник агентства.

По данным метеобюро, дождь и снег продолжат идти до 2.00, температура в ночные часы может опуститься до минус 1 градуса. При этом может выпасть 5-7 миллиметров осадков, что составляет 10-15% от месячной нормы в 51 миллиметр.

"Этот снежный покров не сохранится, потому что дневная температура завтра ожидается около 8 градусов тепла, поэтому снег растает", — добавил синоптик.