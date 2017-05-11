На Земле Франца-Иосифа пройдет экспедиция по следам "Двух капитанов"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Экспедиция по следам "Двух капитанов" по поиску шхуны "Святая Анна", пропавшей без вести в 1914 году, планируется на островах Земли Франца-Иосифа в августе 2017 года, заявила РИА Новости директор по развитию клуба "Живая Природа" Марина Пацай.

"Мы планируем в августе экспедицию на Землю Франца-Иосифа. У нас две задачи – захоронение останков человека, которого нашли в 2010 году, и поиск места, куда могло выкинуть шхуну "Святая Анна", – сказала Пацай.

По ее словам, предполагается, что 25 июля яхта поисковой экспедиции выйдет из Нарьян-Мара, а 4 августа прибудет на архипелаг, где участники поисков будут работать до 25 августа.

Как пояснила собеседница агентства, на первом этапе экспедиции планируется поиск следов пребывания шхуны "Святая Анна" в северо-восточной часть архипелага. Второй этап экспедиции посвящен захоронению останков члена команды шхуны, найденных в экспедиции 2010 года под руководством полярника Олега Продана.

"Останки планируется доставить с острова Земля Александры на остров Земля Георга в место обнаружения останков. Для проведения захоронения планируется пригласить представителей Русской православной церкви, официальных лиц. На месте захоронения будет установлен памятный знак", – рассказала Пацай.

В 2017 году исполняется 105 лет с тех пор, как в Арктику отправились три крупные полярные экспедиции, которые дали старт освоению Крайнего Севера в XX веке. Все три экспедиции завершились трагически, но самая загадочная судьба ждала судно "Святая Анна" под командованием лейтенанта флота Георгия Брусилова. Из всего состава экспедиции удалось выжить всего двум людям, а судьба самого судна до сих пор остается загадкой. Именно история этого похода легла в основу знаменитой книги Вениамина Каверина "Два капитана".

В 2010-2011 годах была проведена экспедиция по поиску следов "Святой Анны", которую возглавлял почетный полярник России Олег Продан. В ходе экспедиции впервые за 100 лет были обнаружены материальные свидетельства того героического перехода. Удалось найти останки одного из членов команды Брусилова, его личные вещи и дневники.