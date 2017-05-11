ФАС одобрила "заморозку" тарифов на свет и тепло для жителей Камчатки

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России согласовала решение губернатора Камчатского края Владимира Илюхина о "заморозке" тарифов на тепло и электроэнергию для населения в 2017 году, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Камчатского края. Речь идет о жителях Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизова и Елизовского района, в которых в общей сложности проживают около 80% жителей полуострова.

"Федеральная антимонопольная служба России согласовала решение о "заморозке" тарифов на электроэнергию на Камчатке в 2017 году…. Это коснется не только тарифов на электроэнергию, но и на теплоэнергию. Для жителей Камчатки они не будут повышаться, как минимум, до середины 2018 года, а в перспективе и до середины 2019 года", — отмечается в сообщении.

В ноябре 2016 года ФАС установила предельные значения роста тарифов на электроэнергию для населения по каждому субъекту страны. Для Камчатки рост тарифов с 1 июля 2017 года был установлен на уровне не ниже 4%, то есть тариф на электроэнергию должен был составить не менее 4,87 рубля за 1 кВт.ч (с НДС) вместо нынешних 4,68 рубля за 1 кВт.ч.

По поручению Илюхина региональная служба по тарифам проверила существующую в крае систему тарифообразования и оптимизировала часть затрат энергокомпаний, предъявляемых для компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения.

"Это позволило сэкономить нам существенную часть средств, и губернатор принял решение направить их на дальнейшее сдерживание тарифов на тепло- и электроэнергию для граждан", — приводятся в сообщении слова руководителя региональной службы по тарифам и ценам Олега Кукиля.

По данным, представленным на сайте региональной службы по тарифам, самый высокий тариф на тепло от "Камчатскэнерго" в период с 1 января по 30 июня 2017 года составляет 4,835 тысячи рублей за Гкал (с НДС). При сохранении существующих тарифов на тепло- и электроэнергию рост общей оплаты граждан за коммунальные услуги в 2017 году не превысит 1,5%, уточнили в службе по тарифам.

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