В Москве 12 и 17 мая на нескольких улицах временно ограничат движение

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В столице 12 мая временно закроют Большую Татарскую улицу, участок от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, участок от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. 17 мая движение ограничат по улицам в районе стадиона "Открытие Арена", сообщает mos.ru.

12 мая с 10:00 до 14:00 улицу Большая Татарская закроют в связи с проведением религиозных мероприятий. В этот же день из-за футбольного матча ЦСКА (Москва) — "Арсенал" (Тула) с 17:30 до 22:30 будут недоступны проезд Березовой Рощи (от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда) и 3-я Песчаная улица — от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы.

17 мая на стадионе "Открытие Арена" состоится тестовый матч между командами ФК "Спартак" (Москва) и ФК "Терек" (Грозный). С 16:30 до 23:30 автомобили не смогут проехать по Проектируемым проездам № 5219 и 5484.