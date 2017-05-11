Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Карина Ивашко. Гознак в мае начал выпуск электронных страховых полисов обязательного медицинского страхования с российскими микросхемами; наряду с этим в его московской типографии изготавливают и бумажные полисы ОМС.

Этапы технологического процесса изготовления и упаковки электронных и бумажных полисов ОМС в московской типографии Гознака в четверг продемонстрировали председателю ФОМС Наталье Стадченко, замглавы Минздрава РФ Дмитрию Костенникову и журналистам.

Как сообщил генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук, который провел гостей по цеху персонализации пластиковых карт и цеху производства бумажных полисов, электронные полисы ОМС отныне снабжаются российской микросхемой, разработанной компанией "Микрон" и выпускающейся на Пермской печатной фабрике — филиале АО "Гознак". По словам Трачука, электронный пластиковый полис защищен самым надежным лазерным гравированием. Мощности московского цеха позволяют производить до 40 тысяч карт в сутки, но реальный объем зависит от заявок, которые поступают из территориальных фондов ОМС.

"В соответствии с постановлением правительства единственным исполнителем по изготовлению персонализации и доставки до территориальных фондов полисов ОМС единого образца определен Гознак. С 1 мая 2011 года в России такие полисы стали производиться для большинства регионов страны. До этого времени в полисах единого образца использовались чипы иностранных производителей", — рассказала журналистам Стадченко.

По ее словам, на сегодняшний день 49 субъектов РФ подтвердили техническую готовность использования электронных полисов. Остальные должны быть оснащены необходимым оборудованием в течение текущего года: именно для них Гознак продолжает пока выпускать бумажные полисы.

"При этом если человек с электронным полисом попадет в организацию, где нет считывающих устройств, проблем не будет, потому что на полис нанесен уникальный номер, и через единый регистр застрахованных лиц гражданина можно идентифицировать. Все полисы единого образца, электронные или бумажные, выданные с 2011 года, замене не подлежат, но при желании человек вправе поменять бумажный полис на электронный. Добавлю, что в нашей стране ежегодно рождается до двух миллионов младенцев, и родители при желании могут вместе с полисом для ребенка сделать и себе электронный", — заметила Стадченко.

Страховой электронный полис единого образца отличается от старых пластиковых карт, помимо внешнего вида и повышенной защиты, наличием фотографии. На детских полисах ее нет, но по достижении 14 лет ребенок должен получить новый полис — вместе с паспортом. При замене паспорта гражданин также обязан заявить об изменении своих персональных данных и получить новый полис.

"С мая 2011 года полисы ОМС в разных регионах России различались — по формату, размеру и внешнему виду. Сейчас полис единого образца действует на всей территории РФ, но у нас законодательно не установлена дата, до которой люди обязаны заменить полисы старого образца на новый. Это происходит самотеком, но все полисы, выданные до 1 мая 2011 года, действительны", — пояснила Стадченко РИА Новости.

По ее мнению, электронный полис единого образца дает владельцу определенные преимущества.

"Например, в отпуске, когда люди уезжают путешествовать по стране, обязательно нужно иметь при себе страховой полис. Тогда при наступлении страхового случая человеку будет гарантированно оказана помощь. В этой ситуации, безусловно, полис электронного образца более удобен", — пояснила глава ФОМС.

В будущем удобств может стать больше.

"Минздрав рассматривает переход на полисы с микрочипами как один из элементов информатизации здравоохранения в целом. Сейчас министерство развивает несколько проектов по созданию регистров, где учитываются граждане с различными заболеваниями, требующие определенного лечения и лекарственного обеспечения. Также идет работа над проектами электронной медкарты, которая позволила бы лечащему врачу в любом регионе, где оказался человек, благодаря его электронному полису получить историю болезни и информацию о его обследованиях по месту жительства. Так что электронный полис — это, определенно, шаг к усовершенствованию системы в целом", — подчеркнул, в свою очередь, Костенников.

Генеральный директор ПАО "Микрон" Гульнара Хасьянова рассказала РИА Новости, что используемый в новых полисах микроконтроллер из семейства ID-документов полностью разработан в России, соответствует всем мировым стандартам и отвечает требованиям заказчика по объему информации. "Что важно, мы поставляем микроконтроллеры по той же цене, по которой раньше коллеги покупали чипы иностранного производства", — отметила она.