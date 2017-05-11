Замглавы ФСИН рассказал о реализации нового вида наказаний

МИНСК, 11 мая — РИА Новости. Суды приговорили к принудительным работам уже больше 70 человек с начала 2017 года, когда в РФ был введен этот новый вид наказания, сообщил РИА Новости замглавы ФСИН России Валерий Максименко.

Он рассказал, что по данным статистики, суды постепенно расширяют практику назначения принудительных работ.

"Всего с начала года в исправительные центры поступило на исполнение 70 судебных решений о назначении наказания в виде принудительных работ", — сказал он.

Максименко уточнил, что к началу мая на учете исправительных центров стоят 50 осужденных к принудительным работам.

Новый вид наказания — принудительные работы — введен с 1 января 2017 года. Согласно ст. 53.1 Уголовного кодекса РФ, принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.