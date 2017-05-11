ФСИН: в СНГ могут создать единую базу осужденных за экстремизм и терроризм

МИНСК, 11 мая — РИА Новости. Единая база учета осужденных за экстремистские и террористические преступления на территории СНГ может быть создана уже в этом году, сообщил замглавы ФСИН России Валерий Максименко.

По его словам, вопрос объединения таких баз данных сегодня очень остро стоит на повестке дня, потому что это вопрос безопасности граждан.

"(Необходимо) создание общей информационной базы данных по террористам, по экстремистам, чтобы выйдя на свободу, они не могли спокойно пересекать границы наших стран без учета, без контроля и вести новую подрывную экстремистскую деятельность", — сказал Максименко журналистам на совете руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ.

Максименко уточнил, что такая общая база данных может быть создана в течение этого года.

Начальник департамента исполнения наказаний МВД Белоруссии Сергей Дорошко в свою очередь рассказал, что база будет создаваться во взаимодействии с Антитеррористическим центром стран СНГ. По словам представителя МВД, она позволит выявлять преступников, которых ищут за совершение тяжких преступлений, а они в это время могут быть осуждены за преступления небольшой тяжести и отбывать наказание в одной из стран СНГ.

"Эта база данных позволит Антитеррористическому центру во взаимодействии с пенитенциарными службами стран СНГ более эффективно решать вопросы привлечения лиц к уголовной ответственности", — сказал Дорошко.