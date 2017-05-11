Даниила Дондурея похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Похороны киноведа Даниила Дондурея состоятся на Троекуровском кладбище 14 мая, сообщается на сайте "КиноСоюза".

Дондурей ушел из жизни в возрасте 68 лет. О его кончине сообщил в среду в Facebook режиссер Виталий Манский.

"Похороны состоятся на Троекуровском кладбище", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что прощание с Дондуреем пройдет в воскресенье в Центральном доме литератора.

Киновед, культуролог Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. С 1993 года — главный редактор журнала "Искусство кино". Являлся членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.