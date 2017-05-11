КЕМЕРОВО, 11 мая — РИА Новости. Тысяча кузбасских школьников перед началом летних каникул получили в подарок велосипеды по губернаторской программе, вручение состоялось в четверг на площади Советов в центре города Кемерово, сообщила пресс-служба региональной администрации.

"Обладателями нового двухколесного транспорта стали победители различных конкурсов и олимпиад, спортсмены, юнармейцы, участники творческих коллективов, юные экологи. По поручению губернатора Амана Тулеева школьников из городов и районов поздравила его заместитель Елена Пахомова", — говорится в сообщении.

Пахомова призвала школьников больше времени уделять здоровому образу жизни и активному отдыху, тем более что в Кузбассе, по ее словам, созданы для этого отличные условия.

© Фото : Пресс-служба администрации Кемеровской области Власти Кемеровской области подарили детям тысячу велосипедов © Фото : Пресс-служба администрации Кемеровской области Власти Кемеровской области подарили детям тысячу велосипедов

Для безопасности и удобства передвижения велосипедистов в регионе продолжается работа по оборудованию велодорожек и пунктов проката. Только в областном центре действует 12 километров велодорожек, в этом году появится еще одна — на бульваре Строителей. Кроме того, оборудованы велогородки, где учат правилам дорожного движения.

Замгубернатора отметила, что для поддержки здорового образа жизни в 2015 году по инициативе Тулеева объявлена областная программа "Тысяча велосипедов — детям Кузбасса". Инициативу поддержали местные предприятия и бизнесмены. Фактически за все это время вручили 9,5 тысячи велосипедов.