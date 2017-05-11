Власти Кемеровской области подарили детям тысячу велосипедов

КЕМЕРОВО, 11 мая — РИА Новости. Тысяча кузбасских школьников перед началом летних каникул получили в подарок велосипеды по губернаторской программе, вручение состоялось в четверг на площади Советов в центре города Кемерово, сообщила пресс-служба региональной администрации.
Пахомова призвала школьников больше времени уделять здоровому образу жизни и активному отдыху, тем более что в Кузбассе, по ее словам, созданы для этого отличные условия.
Для безопасности и удобства передвижения велосипедистов в регионе продолжается работа по оборудованию велодорожек и пунктов проката. Только в областном центре действует 12 километров велодорожек, в этом году появится еще одна — на бульваре Строителей. Кроме того, оборудованы велогородки, где учат правилам дорожного движения.
Замгубернатора отметила, что для поддержки здорового образа жизни в 2015 году по инициативе Тулеева объявлена областная программа "Тысяча велосипедов — детям Кузбасса". Инициативу поддержали местные предприятия и бизнесмены. Фактически за все это время вручили 9,5 тысячи велосипедов.