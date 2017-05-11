В Москве около восьми миллионов человек посетили мероприятия ко Дню Победы
14:0011.05.2017
(обновлено: 14:12 11.05.2017)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Порядка 8 миллионов москвичей и гостей столицы посетили праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, 8 и 9 мая, несмотря на дождливую и холодную погоду, сообщил в четверг на президиуме правительства Москвы руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.
"8 и 9 мая крупные мероприятия посетили 8 миллионов человек. Большое количество концертов, выставочных проектов, спортивных мероприятий, и по всей этой программе было задействовано более 2,6 тысяч артистов со всех уголков мира", — сказал Кибовский.
Всего в городе 8 и 9 мая состоялось свыше 120 тематических концертов, прошло 26 выставок, 25 спортивных мероприятий, 35 фейерверков и более 60 акций памяти.
Традиционно главными площадками стали ВДНХ и Поклонная гора: на Поклонной горе День Победы отпраздновало более 200 тысяч человек, свето-музыкальную программу на ВДНХ посмотрели более 150 тысяч жителей и туристов.
В парках Москвы День Победы встречали порядка 1,5 миллионов москвичей и гостей столицы.
Обширная программа празднования была организована и за пределами центра: на окружных площадках перед зрителями выступили 167 городских творческих коллективов и более 2,3 тысяч приглашённых артистов.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПарад на Красной площади открыли знаменные группы Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы в Великой Отечественной войне.
Парад на Красной площади открыли знаменные группы Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы в Великой Отечественной войне.
В параде приняли участие более десяти тысяч военнослужащих всех родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
К участникам парада и зрителям обратился президент России Владимир Путин. "Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ", - сказал Путин на параде Победы.
Как отметил президент, "русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей родины, ради своего народа".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам Путина, уроки прошедшей войны призывают сохранять бдительность, и Вооруженные силы страны способны отразить любую потенциальную угрозу. Укреплять оборонный потенциал сегодня требует сама жизнь, подчеркнул президент.
По словам Путина, уроки прошедшей войны призывают сохранять бдительность, и Вооруженные силы страны способны отразить любую потенциальную угрозу. Укреплять оборонный потенциал сегодня требует сама жизнь, подчеркнул президент.
Военный парад традиционно открыли барабанщики Московского военно-музыкального училища министерства обороны России им. Халилова.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПосле прохождения знаменных групп знамени победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России в сопровождении почетного караула трех видов вооруженных сил на Красную площадь вышли самые юные участники парада — рота Московского суворовского училища.
После прохождения знаменных групп знамени победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России в сопровождении почетного караула трех видов вооруженных сил на Красную площадь вышли самые юные участники парада — рота Московского суворовского училища.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
По площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗатем на площадь вышла колонна военной техники, которую возглавил лучший отечественный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, за которым проследовали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К".
Затем на площадь вышла колонна военной техники, которую возглавил лучший отечественный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, за которым проследовали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К".
На фото: один из парадных расчетов, состоящий из женщин-военнослужащих, которые одеты в новую форму - синий жакет, белую юбку и сапоги черного цвета.
Продолжили механизированную колонну боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкШествие продолжили самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2". На фото: самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С".
Шествие продолжили самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2". На фото: самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С".
Впервые на Красной площади колонна расчета ПВО в Арктике - зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". На фото: зенитно-ракетный комплекс "Тор М2".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанк"Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА" выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур. На фото: подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с РС-24.
"Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА" выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур. На фото: подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с РС-24.
Замкнули колонну военной техники перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг".
Также в военном параде на Красной площади приняли участие боевые машины пехоты на базе платформы ВПК-7829 "Бумеранг".
Воздушную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды. На фото: зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".