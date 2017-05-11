В Москве около восьми миллионов человек посетили мероприятия ко Дню Победы

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.

Порядка 8 миллионов москвичей и гостей столицы посетили праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, 8 и 9 мая, несмотря на дождливую и холодную погоду, сообщил в четверг на президиуме правительства Москвы руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.

"8 и 9 мая крупные мероприятия посетили 8 миллионов человек. Большое количество концертов, выставочных проектов, спортивных мероприятий, и по всей этой программе было задействовано более 2,6 тысяч артистов со всех уголков мира", — сказал Кибовский.

Всего в городе 8 и 9 мая состоялось свыше 120 тематических концертов, прошло 26 выставок, 25 спортивных мероприятий, 35 фейерверков и более 60 акций памяти.

Традиционно главными площадками стали ВДНХ и Поклонная гора: на Поклонной горе День Победы отпраздновало более 200 тысяч человек, свето-музыкальную программу на ВДНХ посмотрели более 150 тысяч жителей и туристов.

В парках Москвы День Победы встречали порядка 1,5 миллионов москвичей и гостей столицы.

Обширная программа празднования была организована и за пределами центра: на окружных площадках перед зрителями выступили 167 городских творческих коллективов и более 2,3 тысяч приглашённых артистов.