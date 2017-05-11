Спасенного тюлененка скоро выпустят после реабилитации в Финский залив

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Спасенный серый тюлень Валдай готовится к выпуску в свой родной водоем после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений петербургского водоканала в Репино, сообщает ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Тюлененок Валдай был обнаружен жителями поселка Черная Лахта Ломоносовского района Ленинградской области 29 марта и стал первым пациентом нынешнего сезона. Животное попало на реабилитацию с истощением, отсутствием навыков самостоятельной жизни и обезвоживанием.

"Пациент быстро освоился в центре и пошел на поправку. Сейчас животное весит около 40 килограмм и на следующей неделе вернется в дикую природу. Последние дни перед выпуском Валдай проведет в закрытом бассейне. Очень важно, чтобы перед началом самостоятельной жизни животное полностью отвыкло от человека", — говорится в сообщении.

Остальным пациентам этого сезона, парочке тюленят из Соснового Бора, еще предстоит окончательно окрепнуть и обучиться всем навыкам выживания. Планируется, что эти два тюлененка и "второгодник" центра Крошик отправятся в свои родные водоемы в течение месяца.

"Ладожский нерпенок Крошик после повторного курса реабилитации имеет все шансы успешно освоиться на воле. Вторая попытка вернуть Крошика в родной водоем будет предпринята в начале июня. Зоологи Центра Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская уже имели опыт успешного выхаживания ластоногих в течение длительного срока. Балтийская кольчатая нерпа Малышка Ингер провела в обществе человека более года и после выпуска успешно адаптировалась в дикой природе", — отмечается в сообщении.

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории очистных сооружений водоканала в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга) в 2013 году. За это время было спасено 66 животных.