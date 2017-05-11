Чиновник: клад на Пречистенке в центре Москвы мог спрятать азартный игрок

МОСКВА, 11 мая — РИА Недвижимость. Клад XVI века на улице Пречистенка мог спрятать азартный игрок, сообщил журналистам руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
В то время улица Пречистенка была загородной территорией Москвы, можно предположить, что там находился трактир, где были эти шахматы, и хозяева так хранили деньги, добавил Емельянов.
"Эта находка, найденная в начале улицы Пречистенка в апреле, открывает новый взгляд на быт москвичей того времени. Это находка — тайник, где были найдены монеты 1530-х годов, их внимательно изучат московские нумизматы", — отметил Емельянов.
На эти монеты можно было купить пять гусей или пуд ржи или половину железного замка, рассказал заместитель генерального директора ООО "Археологические изыскания в строительстве" Владимир Беркович.