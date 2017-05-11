Чиновник: клад на Пречистенке в центре Москвы мог спрятать азартный игрок

МОСКВА, 11 мая — РИА Недвижимость. Клад XVI века на улице Пречистенка мог спрятать азартный игрок, сообщил журналистам руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Можно только предположить, как этот клад использовался. Например, можно предположить, что шахматы — азартная игра, и чтобы не носить деньги в кошельке или в одежде, человек хранил деньги в фигурах, чтобы обезопасить себя от лихих людей и иметь возможность расплатиться в случае проигрыша", — сказал Емельянов.

В то время улица Пречистенка была загородной территорией Москвы, можно предположить, что там находился трактир, где были эти шахматы, и хозяева так хранили деньги, добавил Емельянов.

"Эта находка, найденная в начале улицы Пречистенка в апреле, открывает новый взгляд на быт москвичей того времени. Это находка — тайник, где были найдены монеты 1530-х годов, их внимательно изучат московские нумизматы", — отметил Емельянов.

На эти монеты можно было купить пять гусей или пуд ржи или половину железного замка, рассказал заместитель генерального директора ООО "Археологические изыскания в строительстве" Владимир Беркович.