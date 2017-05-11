Жители московских пятиэтажек смогут оспорить переселение в суде

МОСКВА, 11 мая — РИА Недвижимость. Жители пятиэтажек должны иметь право оспорить свое переселение в суде в случае недовольства, сообщил в четверг в эфире радиостанции "Вести ФМ" мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, если люди посчитают, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, то они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения.

"У человека должно быть право на судебную защиту", — подчеркнул мэр.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.