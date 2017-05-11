Социологи выяснили, какие лекарства россияне покупают чаще всего

Лекарства в одной из аптек Москвы. Архивное фото

Лекарства в одной из аптек Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В течение последнего года россияне чаще всего покупали лекарства от простуды и головной боли, следует из результатов опроса "Левада-центра".

Согласно публикуемым данным, 70% респондентов заявили, что за последние 12 месяцев чаще всего покупали лекарства от гриппа/простуды/насморка; 57% — лекарства от головной боли/иного рода болей; 32% опрошенных приобретали лекарства от расстройства желудка/изжоги/метеоризма. Кроме того, 31% опрошенных россиян заявил, что покупал витамины, а 27% респондентов ответили, что приобретали лекарства от гипертонии/сердечной недостаточности.

Как сообщает "Левада-центр", успокоительное и снотворное покупали в течение последнего года 17% россиян, 8% — БАДы и биостимуляторы, 5% — лекарства от астмы и других проблем с дыханием.

Опрос проведен 31 марта – 3 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.