Российские колледжи будут готовить предпринимателей, владеющих английским

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Треть российских колледжей с нового учебного года в 2017 году начнут работать по новым образовательным программам, которые предполагают знание английского языка и обучение предпринимательству, говорится в материалах к пресс-конференции "Кадры новой России: Как готовят востребованных для экономики специалистов".

"10 мая были подведены итоги лицензирования новых образовательных программ. Уже в новом учебном 2017-2018 году 73 субъекта приступят к реализации данных программ более чем в тысяче колледжей России – 32% от общего количества", — говорится в материалах, представленных Минобрнауки.

Согласно информационной справке, обучение студентов будет включать три составляющие: итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена, новая учебно-производственная база с современным оборудованием и принципиально новые требования к реализации образовательных программ с учетом профстандартов, разработанных непосредственно работодателями.

"Важным пунктом в "багаже знаний" выпускника колледжа станет знание английского языка (с учетом профспецифики) для свободной работы на оборудовании с англоязычным интерфейсом и инструкциями, а также "предпринимательский пакет" (знания организации своего дела в качестве индивидуального предпринимателя…)", — говорится в материалах.