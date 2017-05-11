Власти Подмосковья рекомендовали возобновить подачу тепла в жилые дома

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Правительство Московской области рекомендовало муниципалитетам возобновить поставку тепла в жилые дома и на социальные объекты, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ региона.
"По поручению губернатора А.Ю. Воробьева, главам муниципалитетов необходимо принять в самые кратчайшие сроки решение о возобновлении подачи отопления в жилые дома и на социальные объекты (детские сады, больницы и школы) Московской области в связи с резким похолоданием. Это решение они должны довести до руководства ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Техническая возможность быстро включить отопление в домах жителей имеется, так как отопительный сезон закончился всего несколько дней назад. Решение о возобновлении отопления принято в связи с многочисленными обращениями жителей по поводу низких температур в квартирах, соответствующее письмо сегодня ушло главам муниципальных образований", — сообщил глава министерства Евгений Хромушин, которого цитирует пресс-служба.
В прошлом году отопительный период в Подмосковье завершился в середине апреля.