Власти Подмосковья рекомендовали возобновить подачу тепла в жилые дома

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Правительство Московской области рекомендовало муниципалитетам возобновить поставку тепла в жилые дома и на социальные объекты, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ региона.

В последние несколько дней в столичном регионе фиксируется холодная погода с температурой, заметно отстающей от климатической нормы, наблюдается снег. Как ранее сообщили в погодном центре "Фобос", к выходным погода улучшится, но все равно будет достаточно прохладно: ночью будет свежо — ноль — плюс 5 градусов, а днем 10-15 градусов тепла.

"По поручению губернатора А.Ю. Воробьева, главам муниципалитетов необходимо принять в самые кратчайшие сроки решение о возобновлении подачи отопления в жилые дома и на социальные объекты (детские сады, больницы и школы) Московской области в связи с резким похолоданием. Это решение они должны довести до руководства ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Техническая возможность быстро включить отопление в домах жителей имеется, так как отопительный сезон закончился всего несколько дней назад. Решение о возобновлении отопления принято в связи с многочисленными обращениями жителей по поводу низких температур в квартирах, соответствующее письмо сегодня ушло главам муниципальных образований", — сообщил глава министерства Евгений Хромушин, которого цитирует пресс-служба.

В ведомстве напомнили, что отопительный сезон заканчивается при условии, что на всей территории региона среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке не ниже +8°С. При этом решение о завершении отопительного периода в каждом конкретном муниципальном образовании принимается местными органами власти, исходя из фактических погодных условий.

В прошлом году отопительный период в Подмосковье завершился в середине апреля.