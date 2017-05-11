Выпускники из 16 тысяч школ написали проверочные работы по биологии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Выпускники из более чем 16 тысяч школ написали в четверг Всероссийские проверочные работы по биологии, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Как сообщили в ведомстве, Всероссийская проверочная работа (ВПР) по биологии проходит 11 мая для учащихся 11 классов российских школ, не выбравших данный предмет для сдачи ЕГЭ.

"Данная проверочная работа проводится в 2017 году в режиме апробации, участие в ней школ является добровольным. ВПР по биологии для выпускников 11 классов проведут около 16,4 тысячи школ из 83 регионов России", — говорится в сообщении.

Участники проверочной работы должны продемонстрировать усвоение понятийного аппарата курса биологии, овладение методологическими умениями, способность применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, а также умение решать элементарные биологические задачи. При помощи рисунков, схем, таблиц, графиков и диаграмм проверяется умение работать с информацией биологического содержания.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Выставлять отметки учащимся за выполнение ВПР школам не рекомендуется. Эти результаты не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.

"А результаты работ могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися", — пояснили в ведомстве.