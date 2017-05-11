Генпрокурор поручил проверить зоопарки и океанариумы по всей России

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить исполнение законодательства об охране и использовании животного мира по всей стране, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина об активизации работы органов государственной власти по защите краснокнижных видов дикой природы генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка дал указание профильным подразделениям об организации проверки исполнения законодательства в названной сфере", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры дадут оценку законности деятельности организаций, занимающихся добычей, содержанием, разведением и демонстрацией диких животных и птиц. В частности, будут проверены зоопарки, океанариумы, дельфинарии, рыболовные, образовательные, научные и культурно-просветительские организации.

Кроме того, прокуратура оценит эффективность работы органов Росрыболовства, Россельхознадзора, органов государственной власти регионов и органов местного самоуправления по охране и защите дикой флоры и фауны, борьбе с браконьерами. Также будет проверена работа пограничных органов ФСБ России, органов ФТС России, направленная на противодействие незаконному вывозу краснокнижных и иных видов диких животных в иностранные государства.

Прокуроры также проанализируют материалы и процессуальные решения органов следствия и дознания, дадут оценку выявлению преступников в этой сфере, аресту их имущества и возмещению причиненного ущерба.