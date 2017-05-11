В Москве на некоторых улицах начали действовать ограничения движения

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. На ряде столичных улиц ограничили движение автомобилей, сообщает сайт mos.ru.

Так, из-за строительства участка Южной рокады до 30 марта 2018 года нельзя будет проехать по одной полосе Котляковской улицы около дома 2. Ограничение также будет действовать в районе 1-го Котляковского переулка от дома 15, корпуса 1 до пересечения с Кантемировской улицей, Пролетарского проспекта от дома 23 до дома 14а и Кантемировской улицы от дома 61 до дома 49, корпуса 1/14.

Из-за строительства жилого дома до 13 января 2018 года для водителей будет недоступна одна из полос на Большой Андроньевской улице от владения 7/14, строения 3 до пересечения с Библиотечной улицей.

В связи с реконструкцией газопровода на улице Балчуг с 10 мая по 22 июля ограничено движение на участке Болотной улицы в районе дома 10. С 10 по 30 мая нельзя проехать по трем полосам Лубочного переулка в районе дома 2 и по двум полосам улицы Балчуг в районе дома 7. А с 13 мая по 19 июля ограничат движение на двух полосах улицы Балчуг в районе дома 5.

Кроме того, с 4 июня по 28 августа водители не смогут проехать по одной полосе Садовнической улицы от дома 4, строения 1 до дома 11, строения 2. До 28 августа ограничения действуют и на одной полосе Садовнической улицы от дома 5 до дома 7.

Реконструкция газопровода также скажется на движении в Басманном районе столицы. Например, до 25 августа нельзя будет проехать по одной полосе Большого Харитоньевского переулка от дома 10 до дома 25, улицы Чаплыгина в районе дома 2, Малого Харитоньевского переулка в районе дома 9/13, строения 1, Большого Козловского переулка в районе дома 14 и Малого Козловского переулка в районе дома 22/1 по Большому Козловскому переулку. А также по полосе Садовой-Черногрязской улицы от дома 10 до домов 16-18, строения 1 и от дома 5/9 до дома 13/3, Хомутовского тупика от дома 2/11 до дома 10, строения 1, улицы Машкова от дома 21 до дома 17.