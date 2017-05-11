МОЭК вернула подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") по состоянию на 22.00 мск 10 мая обеспечила подачу тепла всем жилым домам и объектам социальной сферы, обслуживаемым компанией, а также ее дочерним обществом "ТСК Мосэнерго" в Троицком и Новомосковском административных округах и Зеленоградском административном округе Москвы, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что МОЭК и "ТСК Мосэнерго" приступили к возобновлению теплоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы вечером 9 мая в соответствии с решением правительства Москвы.

"В предельно сжатые сроки МОЭК обеспечил реализацию всех технических мероприятий для подачи тепла жителям Москвы, а также школам, детским садам, поликлиникам, больницам и другим социальным объектам. Если в конкретном жилом здании по-прежнему нет отопления — это может быть связано с состоянием внутридомовых коммуникации, за эксплуатацию которых отвечает управляющая организация", — отметил заместитель управляющего директора — главный инженер МОЭК Илья Пульнер, слова которого приводятся в сообщении.

Он также отметил, что для скорейшего решения данной проблемы следует обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом, а также позвонить по телефону круглосуточной горячей линии МОЭК.

Ранее, в среду сообщалось, что МОЭК в связи с холодной погодой возобновляет подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.

Ранее, в начале мая 2017 года, МОЭК в соответствии с решением правительства Москвы перевело системы теплоснабжения на летний режим работы, последовательно отключив отопление почти в 71 тысяче зданий, в том числе в примерно 33 тысячах жилых домов.