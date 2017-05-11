В Москве благоустраивают Смоленскую, Ростовскую и Саввинскую набережные

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Работы по программе "Моя улица" начались на Смоленской, Ростовской и Саввинской набережных, после чего они превратятся в единую зону отдыха, сообщается на портале столичной мэрии.

"Работы по программе "Моя улица" начались на трех набережных: Смоленской, Ростовской, Саввинской. Они станут удобными для прогулок: там расширят тротуары, разобьют газоны и поставят лавочки для отдыха с видом на реку", — говорится в сообщении.

Кроме того, здесь будет проложена подземная кабельная канализация, куда уберут провода. Тротуары замостят крупной плиткой, установят фонари с энергосберегающими лампами.

Полностью перекрывать движение на время благоустройства не планируется. Попеременно на каждой набережной закроют по одной крайней полосе, для движения машин останутся как минимум две полосы.

В столице реализуется масштабный проект благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысячи). В 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В программу благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий.