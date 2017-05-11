Замминистра обороны принял учащихся московской гимназии в ряды Юнармии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в стенах московской гимназии, где он учился, принял у юношей и девушек клятву верности Отечеству и юнармейскому движению, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Как отмечается, в церемонии также участвовал начальник главного штаба движения "Юнармия", олимпийский чемпион Дмитрий Труненков.

"Впервые в парадном строю по Красной площади прошли юнармейцы, они также приняли участие в парадах и торжественных шествиях войск в других городах. Начало положено, в России уже более 90 тысяч юнармейцев по всей стране. Я уверен, что движение юнармейцев внесет свой вклад в развитие и благополучие нашей Родины", — приводятся в сообщении слова замминистра обороны.

Как сообщается, основная деятельность движения — патриотическое воспитание молодежи при помощи военно-спортивных игр, детско-юношеских военно-патриотических клубов, соревнований по прикладным видам спорта, сдачи норм ГТО, вахт памяти и походов по местам боевой славы.