РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил проверить условия жизни приемных детей в семьях региона после появления информации о смерти приемного сына у людей, подозреваемых в похищении трехлетнего мальчика, сообщили в администрации региона.

Ранее сообщалось, что супруги, подозреваемые в похищении трехлетнего ребенка в Морозовске Ростовской области, подозреваются в убийстве одного из приемных детей. Следователи выяснили, что у подозреваемых на воспитании находится пять несовершеннолетних детей, из которых четверо — приемные, при этом, в сентябре 2016 года один из приемных детей внезапно исчез. При этом опекуны не стали обращаться в правоохранительные органы ни после случившегося, ни в последующие восемь месяцев, и получали причитающиеся выплаты. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 7 мая мужчина и женщина на улице Ленина в Морозовске похитили трехлетнего мальчика. Вместе с ребенком подозреваемые скрылись на автомобиле с волгоградскими номерами.

"От исполнения служебных обязанностей отстранены начальник и консультант отдела образования, опеки и попечительства администрации Чернышковского района. В отношении руководства и работников профильного отдела администрации района проводится служебное расследование. В настоящее время губернатором Волгоградской области инициирована всесторонняя проверка условий пребывания несовершеннолетних в замещающих семьях региона", — говорится в сообщении.

Похищенный ребенок был найден в Волгоградской области, предполагаемые похитители были задержаны и доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области. Во время допроса они пояснили, что 7 мая приехали в Морозовск, чтобы купить продукты на местном рынке. Увидев мальчика, который им понравился, супруги якобы решили его похитить и воспитать: подозреваемые распылили в лицо бабушке ребенка газ из газового баллончика и, схватив мальчика, на своем автомобиле выехали в Волгоградскую область.

Также расследуется уголовное дело о халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в приемную семью. В настоящее время в Волгоградской области найдено тело ребенка, чьи опекуны подозреваются в похищении трехлетнего мальчика под Ростовом. Представитель СУСК РФ по Волгоградской области подтвердила РИА Новости, что женщина призналась, что сама захоронила приемного сына, который якобы скончался от заболевания.-0-