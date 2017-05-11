РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил проверить условия жизни приемных детей в семьях региона после появления информации о смерти приемного сына у людей, подозреваемых в похищении трехлетнего мальчика, сообщили в администрации региона.
По данным следствия, 7 мая мужчина и женщина на улице Ленина в Морозовске похитили трехлетнего мальчика. Вместе с ребенком подозреваемые скрылись на автомобиле с волгоградскими номерами.
"От исполнения служебных обязанностей отстранены начальник и консультант отдела образования, опеки и попечительства администрации Чернышковского района. В отношении руководства и работников профильного отдела администрации района проводится служебное расследование. В настоящее время губернатором Волгоградской области инициирована всесторонняя проверка условий пребывания несовершеннолетних в замещающих семьях региона", — говорится в сообщении.
Также расследуется уголовное дело о халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в приемную семью. В настоящее время в Волгоградской области найдено тело ребенка, чьи опекуны подозреваются в похищении трехлетнего мальчика под Ростовом. Представитель СУСК РФ по Волгоградской области подтвердила РИА Новости, что женщина призналась, что сама захоронила приемного сына, который якобы скончался от заболевания.-0-