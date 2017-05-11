Пять пострадавших при взрыве в метро в Петербурге остаются в больницах

В Санкт-Петербурге появилось граффити в память о жертвах теракта в метро. Архивное фото

В Санкт-Петербурге появилось граффити в память о жертвах теракта в метро. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. В стационарах остаются пять пострадавших при взрыве в петербургском метро, который произошел в начале апреля, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 23.00 10 мая в стационарах остается 5 пострадавших из удовлетворительной группы. На амбулаторном лечение 76", — написала она в своем микроблоге в Twitter

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника.