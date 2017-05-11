Матвиенко: День Победы не должен использоваться как повод для провокаций

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. День Победы не должен использоваться как повод для провокаций, насаждения розни и вражды между странами и народами, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Печально, что День Победы – по сути, праздник мира – к сожалению, нередко становится поводом для провокаций, насаждения розни и вражды между странами, народами. Такие действия принимают в ряде стран масштабы и формы, которые заставляют усомниться в адекватности происходящего", — сказала Матвиенко в интервью газете "Аргументы недели" в четверг.

Матвиенко подчеркнула, что любые попытки вызвать у людей неприятие, отторжение Дня Победы "преследуют цель лишить россиян объединяющего стержня, источника национального единства и сплочения, чувства патриотизма".

По словам сенатора, важно, чтобы подрастающее поколение знало о войне, чтило память ее героев. "Но военно-патриотическая работа эффективна только тогда, когда она вызывает интерес, притягивает ребят. "Обязаловка" как раз и провоцирует то самое отвращение и неприятие", — сказала Матвиенко.

Она также подчеркнула недопустимость коммерциализации символов Победы. "Когда, например, георгиевские ленточки используются в рекламе или становятся чем-то вроде модного мема, без должного уважения к ним", — заключила политик.