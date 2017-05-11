Матвиенко предлагает обсудить льготы "детям войны"

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает на законодательном уровне обсудить льготы "детям войны", тем, кто родился накануне и во время Великой Отечественной войны.газете "Аргументы недели" в четверг.
Она пояснила, что на общегосударственном уровне положение этих граждан, их льготы не установлены. "Сейчас они регулируются только на региональном уровне и, к слову сказать, не во всех субъектах РФ", — отметила спикер Совфеда.
"Считаю, парламентариям совместно с правительством России, представителями ветеранских организаций имеет смысл обсудить, каким образом можно восполнить этот правовой пробел", — заключила Матвиенко.