Матвиенко предлагает обсудить льготы "детям войны"

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает на законодательном уровне обсудить льготы "детям войны", тем, кто родился накануне и во время Великой Отечественной войны.

"Одна из наиболее обсуждаемых тем последнего времени – закон о детях войны, то есть тех, кто родился накануне и во время Великой Отечественной. На сегодня это около 12 миллионов человек", — сказала Матвиенко в интервью газете "Аргументы недели" в четверг.

Она пояснила, что на общегосударственном уровне положение этих граждан, их льготы не установлены. "Сейчас они регулируются только на региональном уровне и, к слову сказать, не во всех субъектах РФ", — отметила спикер Совфеда.

"Считаю, парламентариям совместно с правительством России, представителями ветеранских организаций имеет смысл обсудить, каким образом можно восполнить этот правовой пробел", — заключила Матвиенко.