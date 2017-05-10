Шествие "Бессмертный полк" в Ивановской области собрало 34 тысячи человек

ИВАНОВО, 10 мая — РИА Новости. Порядка 34 тысяч жителей Ивановской области объединились в День Победы в шествии "Бессмертный полк", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В прошлом году Всероссийская акция в нашей области собрала около 23 тысяч участников. В этом году, несмотря на холодную погоду, в ряды "Бессмертного полка" встали еще более 10 тысяч человек. Жители Ивановской области с портретами своих родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших победу в тылу, прошли по центральным улицам городов и поселков", — сказал собеседник агентства.

В областном центре вместе с ивановцами в шествии принял участие губернатор региона Павел Коньков. "Бессмертный полк" — это дань памяти фронтовикам-ветеранам, тем, кто защитил страну и мир, часто ценой своей жизни. Ни одну семью в регионе не обошли стороной трагические события, и в каждой семье — своя история о героизме фронтовиков. Наша семья — не исключение. Оба моих деда воевали в Великую Отечественную", — привели в пресс-службе слова Конькова.

"Бессмертный полк" стал продолжением череды мероприятий ко Дню Победы в Ивановской области. Торжественные мероприятия по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции начались с церемоний возложения цветов к воинским захоронениям и мемориалам боевой славы. Центральным событием праздника стал торжественный митинг у мемориала Героям фронта и тыла областного центра и парад войск Ивановского гарнизона. В строю прошли парадные расчеты частей 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии, авиаторы Центра боевого применения и переучивания авиационного персонала Военно-транспортной авиации, колонны Ивановской пожарно-спасательной академии. Вечером на площади Пушкина состоялся молодежный флешмоб "Мы помним! Мы гордимся!" и концертная программа. Завершились торжественные мероприятия праздничным фейерверком.

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