Шествие "Бессмертный полк" в Ивановской области собрало 34 тысячи человек

ИВАНОВО, 10 мая — РИА Новости. Порядка 34 тысяч жителей Ивановской области объединились в День Победы в шествии "Бессмертный полк", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В прошлом году Всероссийская акция в нашей области собрала около 23 тысяч участников. В этом году, несмотря на холодную погоду, в ряды "Бессмертного полка" встали еще более 10 тысяч человек. Жители Ивановской области с портретами своих родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших победу в тылу, прошли по центральным улицам городов и поселков", — сказал собеседник агентства.
"Бессмертный полк" стал продолжением череды мероприятий ко Дню Победы в Ивановской области. Торжественные мероприятия по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по традиции начались с церемоний возложения цветов к воинским захоронениям и мемориалам боевой славы. Центральным событием праздника стал торжественный митинг у мемориала Героям фронта и тыла областного центра и парад войск Ивановского гарнизона. В строю прошли парадные расчеты частей 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии, авиаторы Центра боевого применения и переучивания авиационного персонала Военно-транспортной авиации, колонны Ивановской пожарно-спасательной академии. Вечером на площади Пушкина состоялся молодежный флешмоб "Мы помним! Мы гордимся!" и концертная программа. Завершились торжественные мероприятия праздничным фейерверком.