СПЧ: у полицейских на публичных мероприятиях должны быть видеорегистраторы

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Полицейские, выходящие на публичные мероприятия, должны быть снабжены нагрудными видеорегистраторами, заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в интервью газете "Московский комсомолец".

По его мнению, несмотря на то, что большинство полицейских выполняют требования закона, порой правоохранительные органы задерживают невиновных граждан, которые просто стоят на улице или идут в толпе. Такие действия нарушают закон, заявил глава СПЧ.

"Я лично считаю, что у каждого полицейского, который выходит на публичные мероприятия, должен быть нагрудный видеорегистратор. И суд должен рассматривать эти видеоматериалы как главное доказательство", — сказал Федотов.

Федотов также напомнил, что в 2011 году члены СПЧ на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным говорили о недопустимости ситуации, когда полицейский, выступающий свидетелем, может безнаказанно давать ложные показания. Спустя шесть лет такая норма появилась в новой редакции Уголовного кодекса России. Теперь за это предусмотрено наказание вплоть до четырех месяцев ареста.

Глава СПЧ также заявил, что, по его мнению, лучшим средством борьбы с несогласованными публичными акциями является их согласование. Для этого необходим новый закон о публичных мероприятиях, который должен быть прозрачнее и демократичнее, который будет создавать равные условия для общественного процесса.

Он добавил, что хочет иметь полную информацию о том, что происходило 26 апреля по всей стране на публичных акциях. Федотов объяснил, что СПЧ получил официальную информацию от МВД, а теперь собирается направить письма мэрам, чтобы те предоставили копии переписки между администрациями и организаторами митингов.