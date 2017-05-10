Федотов считает работу СПЧ не до конца эффективной

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Архивное фото

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Работа президентского Совета по правам человека (СПЧ) не до конца эффективна, заявил глава СПЧ Михаил Федотов в интервью газете "Московский Комсомолец".

"Я хочу, чтобы мы работали гораздо более эффективно, чтобы наши рекомендации учитывались более полно. Чтобы менялось законодательство, менялась правоприменительная практика. Все это происходит, но очень медленно", — сказал он в интервью изданию.

По словам Федотова, сотрудникам совета не хватает времени и сил. Также часто не хватает понимания и отзывчивости людей, представляющих различные уровни власти.