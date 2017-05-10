Церемония прощания с депутатом Тарасюком пройдет 11 мая

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Гражданская панихида по скончавшемуся в Израиле на 69-м году жизни депутату Госдумы Василию Тарасюку пройдет 11 мая в Центральной клинической больнице Управделами президента, сообщили в пресс-службе ЛДПР.

Израильские СМИ в минувшую субботу написали о смерти 67-летнего мужчины, отдыхавшего на Мертвом море. Посольство РФ в субботу сообщило о гибели пожилого россиянина во время купания в Мертвом море, дипломаты не назвали его имени, ссылаясь на этические соображения. В среду в посольстве сказали, что не располагают информацией о смерти какого-либо другого соотечественника в конце минувшей недели. В среду вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев подтвердил РИА Новости смерть своего коллеги по фракции Василия Тарасюка в Израиле.

"Одиннадцатого мая в 11.00 в Центральной клинической больнице Управделами президента по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25 состоится гражданская панихида по скончавшемуся депутату Госдумы от ЛДПР Василию Тарасюку", — говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также говорится, что на панихиде будут присутствовать родственники, друзья и коллеги депутата.

Вся фракция ЛДПР ранее выразила соболезнования родным и близким Тарасюка, отметив, что его смерть стала для них шоком. В релизе фракции отмечается, что их коллега вел активный образ жизни, был любящим мужем и отцом, "очень щедрым, отзывчивым и добросердечным человеком".

Тарасюк, согласно опубликованным ранее декларациям о доходах за 2016 год, стал самым состоятельным депутатом от ЛДПР после лидера фракции Владимира Жириновского. Его доход за прошедший год составил порядка 77,7 миллиона рублей.