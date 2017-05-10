Синоптики: начавшийся в Москве снег не принесет большого количества влаги

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Снег, начавшийся в Москве, не принесет в столицу большого количества осадков, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро.

Норма осадков для мая в Москве составляет 51 миллиметр.

"Сейчас через регион проходит вторичный холодный атмосферный фронт, как правило, с такими погодными процессами много осадков не выпадает, будет около двух миллиметров. Ближайшей ночью будет проходить еще один атмосферный фронт, поэтому местами возможны небольшие осадки: до двух-трех миллиметров за ночь еще может выпасть", — сказал собеседник агентства.

Температура во второй половине ночи и в утренние часы опустится до нуля, а местами — до минус 1 градуса, поэтому осадки могут пройти как в виде дождя, так и в виде снега.