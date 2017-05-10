Возвращенные опекунами дети переедут с новой семьей в дом под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 10 мая — РИА Новости. Семеро детей, возвращенных опекунами в органы опеки Москвы, до конца месяца переедут с новыми приемными родителями в новый дом в городе Советске Калининградской области, рассказала РИА Новости врио регионального министра социальной политики Анжелика Майстер.

В апреле приемные родители из Калининграда, которые переехали в столицу в 2015 году, вернули в органы опеки Москвы семерых детей (четверо из которых из Калининградской области, трое – из Петрозаводска), мотивировав это тем, что при переезде в столицу им не удалось добиться повышения региональных пособий до московского уровня. Ситуацию взял под личный контроль врио губернатора Антон Алиханов, детей перевезли в Калининградскую область и на время реабилитации и поиска новых родителей поселили в Центре помощи семье и детям в Зеленоградске.

"Потенциальные родители неоднократно встречались с детьми, в том числе в присутствии психологов, которые анализировали ситуацию, насколько детям комфортно, насколько правильно себя ведут родители. Мы понимаем, что наступил момент, когда мы уже можем передать детей в семью, но приемная семья будет находиться под контролем", — сказала Майстер.

Она отметила, что семейная пара, готовая взять на воспитание семерых детей, живет в Советске. Они вырастили восемь собственных детей и приняли в семью семерых приемных, почти все уже получили образование. Родители награждены орденом "Родительская слава", сейчас они воспитывают двоих несовершеннолетних детей. "Их взрослые дети с удовольствием принимают ребят, конечно, хотелось бы, чтобы наши дети росли в такой дружной семье. Мы не стали их разлучать, понимая, что между ними существует очень хорошая эмоциональная связь", — добавила министр.

Майстер рассказала, что калининградские власти обещали при необходимости предоставить дом семье, которая возьмет на воспитание этих детей. Из нескольких вариантов, находящихся в областной собственности, был выбран дом в Советске.

"Мы посмотрели дом, который передадим безвозмездно в пользование семье будущих усыновителей, здесь большая территория. Семья уже вырастила своих детей и тех, которых усыновила, и, надеюсь, у истории будет хороший финал и завершится в ближайшее время", — сказал журналистам врио губернатора Антон Алиханов.