Возвращенные опекунами дети переедут с новой семьей в дом под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 10 мая — РИА Новости. Семеро детей, возвращенных опекунами в органы опеки Москвы, до конца месяца переедут с новыми приемными родителями в новый дом в городе Советске Калининградской области, рассказала РИА Новости врио регионального министра социальной политики Анжелика Майстер.
"Потенциальные родители неоднократно встречались с детьми, в том числе в присутствии психологов, которые анализировали ситуацию, насколько детям комфортно, насколько правильно себя ведут родители. Мы понимаем, что наступил момент, когда мы уже можем передать детей в семью, но приемная семья будет находиться под контролем", — сказала Майстер.
Майстер рассказала, что калининградские власти обещали при необходимости предоставить дом семье, которая возьмет на воспитание этих детей. Из нескольких вариантов, находящихся в областной собственности, был выбран дом в Советске.
"Мы посмотрели дом, который передадим безвозмездно в пользование семье будущих усыновителей, здесь большая территория. Семья уже вырастила своих детей и тех, которых усыновила, и, надеюсь, у истории будет хороший финал и завершится в ближайшее время", — сказал журналистам врио губернатора Антон Алиханов.