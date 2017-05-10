В Якутии граждане выберут соцпроекты для финансирования на 25 млн рублей

ЯКУТСК, 10 мая — РИА Новости. На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры Якутии, основанных на инициативах местного населения, в 2017 году выделяется 25 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства РС (Я).

"Программа поддержки местных инициатив стартовала в Якутии с 2016 года по поручению главы республики Егора Борисова и представляет собой механизм вовлечения граждан в процессы местного самоуправления и решения задач местного значения. Она будет реализована на территории пяти пилотных территорий — Хангаласского, Усть-Алданского, Верхневилюйского, Чурапчинского улусов и ГО "Жатай", — отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2016 году Республика Саха (Якутия) в рамках соглашения между Минфином РФ и Всемирным банком была выбрана в качестве пилотного региона для реализации программы инициативного бюджетирования, предусматривающей непосредственное участие жителей территории в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также контроле за реализацией этих проектов.

Механизм поддержки местных инициатив был одобрен на прошедшем накануне заседании Координационного совета по совершенствованию межбюджетных отношений. Проекты, отобранные населением, будут распределены на конкурсной основе специально созданной межведомственной комиссией, в состав которой войдут депутаты Госсобрания — Ил Тумэн, представители республиканских Минфина, МинЖКХ и энергетики, Минстроя, Минобщества, а также департамента по делам местного самоуправления администрации главы и правительства РС(Я) и Совета муниципальных образований Якутии.

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