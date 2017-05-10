Медведев назвал кончину Дондурея утратой для всей отечественной культуры

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной киноведа Даниила Дондурея, назвав его смерть утратой для всей отечественной культуры, сообщается на сайте кабмина.

Дондурей ушел из жизни в возрасте 68 лет. О его кончине сообщил в среду в Facebook режиссер Виталий Манский.

"Кончина Даниила Борисовича Дондурея – это большая утрата для всей отечественной культуры. Даниил Борисович был талантливым журналистом, редактором и педагогом, известным культурологом и критиком. Многие годы Даниил Борисович возглавлял один из самых авторитетных журналов – "Искусство кино". Его замечательные публикации пользовались большой популярностью не только у профессионалов, но и у широкого круга читателей", — говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что Даниил Дондурей был человеком редкой интеллигентности и энциклопедических знаний, невероятной творческой энергии, активной гражданской и жизненной позиции. Российский премьер подчеркнул, что именно таким он и останется в сердцах всех, кто знал и уважал его.

Киновед, культуролог Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. С 1993 года — главный редактор журнала "Искусство кино". Являлся членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.