Россияне считают, что сейчас не время для крупных кредитов, показал опрос

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Три четверти россиян (75%) считают, что сейчас неподходящее время, чтобы брать крупные займы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Индекс кредитного доверия в марте-апреле нынешнего года показал небольшой рост, обновив годовой максимум в апреле (25 пунктов), при диапазоне от 10 до 90 пунктов. Однако лишь 12% респондентов считают, что сейчас вполне подходящее время для крупных займов, тогда как большинство (75%) дает негативные оценки", — говорится в сообщении.

Кроме этого, согласно опросу, более половины россиян сказали социологам, что сейчас неблагоприятное время и для крупных покупок, обратную точку зрения выразили 24% опрошенных.

При этом отмечается, что отношение россиян к банковским вкладам в последние месяцы несколько улучшилось. Так, 52% участников опроса в апреле считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке, тогда как 29% уверены в обратном. О необходимости сократить повседневные расходы в апреле сообщили 66% респондентов. Быстрее потратить зар­плату или пенсию считают целесообразным 21%.

Индекс кредитного доверия показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования. Индекс строится на основе вопроса: "Как Вы думаете, сейчас хорошее время, чтобы брать кредиты, или нет?". Ответу "Скорее хорошее" присваивается коэффициент 0,9, ответу "Скорее плохое" – 0,1, "Затрудняюсь ответить" – 0,5. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают текущий момент для взятия кредита.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25-27 апреля 2017 года. В нем приняли участие 1,8 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.