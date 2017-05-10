Россияне считают, что сейчас не время для крупных кредитов, показал опрос

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Три четверти россиян (75%) считают, что сейчас неподходящее время, чтобы брать крупные займы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Кроме этого, согласно опросу, более половины россиян сказали социологам, что сейчас неблагоприятное время и для крупных покупок, обратную точку зрения выразили 24% опрошенных.
При этом отмечается, что отношение россиян к банковским вкладам в последние месяцы несколько улучшилось. Так, 52% участников опроса в апреле считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке, тогда как 29% уверены в обратном. О необходимости сократить повседневные расходы в апреле сообщили 66% респондентов. Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 21%.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25-27 апреля 2017 года. В нем приняли участие 1,8 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.