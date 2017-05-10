Медведев поручил ЕР подумать о гражданах в социально сложном положении

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил партии "Единая Россия" проработать меры, которые помогли бы обеспечить нормальный уровень жизни гражданам в социально сложном положении.

"Мы выстраиваем эффективную систему поддержки тех, кто нуждается в помощи государства — это пенсионеры, дети-сироты, многодетные семьи", — отметил Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва.

По его словам, в этом году происходит индексация пенсий неработающих пенсионеров, во многих регионах семьи с детьми получают льготы и компенсации. "Рассчитываю также услышать, какие еще меры можно было бы предпринять, чтобы обеспечить нормальный уровень жизни тем, кто находится в социально сложной ситуации, у кого нет или не всегда есть возможность найти дополнительные источники дохода", — сказал Медведев.

Кроме того, по его словам, важно делать поддержку такой категории граждан более адресной.

ЕР также продолжает работу по созданию безбарьерной среды. "Люди, у которых есть проблемы с передвижением, проблемы со слухом или зрением не должны чувствовать себя беспомощными и в государственных структурах, и просто на улице. В рамках программы "Доступная среда", которая рассчитана на период до 2020 года, появляются различные решения, которые существенно облегчают жизнь людей в области здоровья, но это должно работать", — добавил Медведев, отметив, что все оборудование в муниципалитетах должно работать, а не быть "установлено для галочки".