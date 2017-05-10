Медвежонок, над которым издевались в Туве, нашел дом в Башкирии

Медвежонок из Тувы в национальном парке Башкирия

Медвежонок из Тувы в национальном парке Башкирия

УФА, 10 мая — РИА Новости, Рамиля Салихова. Трехмесячного медвежонка, над которым издевалась хозяйка в республике Тува, приняли на реабилитацию башкирские экологи и предоставили ему кров, сообщила РИА Новости секретарь национального парка "Башкирия" Юлия Ишбулдина.

По информации руководителя общественной организации помощи бездомным животным в городе Кызыл (Тува) Анны Арбатской, зоозащитники вступились за права медвежонка, которого местная жительница таскала по центру города в ошейнике и поводке в качестве забавы. Когда история с диким животным вызвала общественный резонанс, министерства экологии республики Тува и Башкортостана договорились о передаче медвежонка в национальный парк. Девятого мая тувинский медвежонок приехал в Башкирию.

"Везла на своем автомобиле, за свой счет. Преодолели 4 тысячи 300 километров за 4 суток. Еще одно радует, что открыла канал помощи диким животным между Тувой и Башкирией. Надеюсь на длительное сотрудничество между регионами", — рассказала о долгом путешествии Арбатская в социальной сети. По ее словам, многие хотели забрать медведя в цирк или зоопарк, но зоозащитница смогла убедить руководство региона и города о реабилитации животного в природных условиях.

Ишбулдина рассказала агентству, что медвежонок после дороги был перепуган. "Но сейчас ведет себя хорошо, кушает с удовольствием. Мы поместили его в домик с другими малышами, его осмотрел ветеринар, определен его возраст — три месяца", — отметила она, пояснив, что экологи планируют выпустить его на волю ближе к осени, когда он окрепнет и будет готов находить пропитание самостоятельно.

У тувинского медвежонка еще нет клички, руководство национального парка объявило конкурс на лучшее имя, спасенному мишке.

Государственный природный национальный парк "Башкирия" создан в 1986 году, с 1995 года он относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Парк направлен на сохранение уникального природного комплекса горных лесов Южного Урала и особо ценных участков — геологического комплекса с многочисленными пещерами, карстовыми воронками — Кутук-Сумганского урочища, карстового моста, созданного ручьем с одноименным названием Куперля, урочища Муйнак-Таш со скалой-останцом. Здесь обитают медведи, волки, лисы, рыси, барсуки, куницы, горностаи, норки, зайцы, лоси, косули. В водоемах парка кроме традиционной для региона рыбы, обитает также хариус.