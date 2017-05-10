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Общество

Медвежонок, над которым издевались в Туве, нашел дом в Башкирии

14:0710.05.2017
(обновлено: 14:28 10.05.2017)
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© Фото : аккаунт Анны Арбатской в сети ВКонтактеМедвежонок из Тувы в национальном парке БашкирияМедвежонок из Тувы в национальном парке Башкирия
© Фото : аккаунт Анны Арбатской в сети ВКонтакте

УФА, 10 мая — РИА Новости, Рамиля Салихова. Трехмесячного медвежонка, над которым издевалась хозяйка в республике Тува, приняли на реабилитацию башкирские экологи и предоставили ему кров, сообщила РИА Новости секретарь национального парка "Башкирия" Юлия Ишбулдина.

Гималайский медвежонок, спасенный рыбаками в Приморском крае, в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных
© Фото : ПРОО "Центр "Тигр"
В Приморье спасли истощенного гималайского медвежонка, оставшегося без мамы
По информации руководителя общественной организации помощи бездомным животным в городе Кызыл (Тува) Анны Арбатской, зоозащитники вступились за права медвежонка, которого местная жительница таскала по центру города в ошейнике и поводке в качестве забавы. Когда история с диким животным вызвала общественный резонанс, министерства экологии республики Тува и Башкортостана договорились о передаче медвежонка в национальный парк. Девятого мая тувинский медвежонок приехал в Башкирию.

"Везла на своем автомобиле, за свой счет. Преодолели 4 тысячи 300 километров за 4 суток. Еще одно радует, что открыла канал помощи диким животным между Тувой и Башкирией. Надеюсь на длительное сотрудничество между регионами", — рассказала о долгом путешествии Арбатская в социальной сети. По ее словам, многие хотели забрать медведя в цирк или зоопарк, но зоозащитница смогла убедить руководство региона и города о реабилитации животного в природных условиях.

Медвежонок. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В Коми полицейские нашли на дороге двух медвежат в картонной коробке
Ишбулдина рассказала агентству, что медвежонок после дороги был перепуган. "Но сейчас ведет себя хорошо, кушает с удовольствием. Мы поместили его в домик с другими малышами, его осмотрел ветеринар, определен его возраст — три месяца", — отметила она, пояснив, что экологи планируют выпустить его на волю ближе к осени, когда он окрепнет и будет готов находить пропитание самостоятельно.

У тувинского медвежонка еще нет клички, руководство национального парка объявило конкурс на лучшее имя, спасенному мишке.

Государственный природный национальный парк "Башкирия" создан в 1986 году, с 1995 года он относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Парк направлен на сохранение уникального природного комплекса горных лесов Южного Урала и особо ценных участков — геологического комплекса с многочисленными пещерами, карстовыми воронками — Кутук-Сумганского урочища, карстового моста, созданного ручьем с одноименным названием Куперля, урочища Муйнак-Таш со скалой-останцом. Здесь обитают медведи, волки, лисы, рыси, барсуки, куницы, горностаи, норки, зайцы, лоси, косули. В водоемах парка кроме традиционной для региона рыбы, обитает также хариус.

Соревнования кроликов, выгул кота и другие звериные новости
© REUTERS / Aly SongМолодой человек выгуливает своего кота под цветущей сакурой в одном из парков в Шанхае, Китай.Мужчина гуляет со своим питомцем во время цветения сакуры в Шанхае, Китай
© REUTERS / Aly Song
Молодой человек выгуливает своего кота под цветущей сакурой в одном из парков в Шанхае, Китай.
© REUTERS / Faisal Al NasserМужчина стоит рядом со своим верблюдом на фестивале в Саудовской Аравии.Мужчина стоит рядом со своим верблюдом на фестивале верблюдов в Саудовской Аравии
© REUTERS / Faisal Al Nasser
Мужчина стоит рядом со своим верблюдом на фестивале в Саудовской Аравии.
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaСемимесячная панда Чулина, которую работники зоопарка Мадрида назвали в честь самой первой панды, которая родилась здесь 34 года назад.Семимесячный детеныш панды в зоопарке Мадрида
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Семимесячная панда Чулина, которую работники зоопарка Мадрида назвали в честь самой первой панды, которая родилась здесь 34 года назад.
© AP Photo / Marcio Jose SanchezБелоголовый орлан в небе Калифорнии. Птица свила гнездо на верхних ветвях дерева, растущего на территории школы в городе Милпитас.Белоголовый орлан в небе Калифорнии
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Белоголовый орлан в небе Калифорнии. Птица свила гнездо на верхних ветвях дерева, растущего на территории школы в городе Милпитас.
© РИА Новости . Макс ВетровПерейти в фотобанкНоворожденные львята на руках у работницы Белогорского парка львов "Тайган".Новорожденные львята на руках у работницы Белогорского парка львов Тайган
© РИА Новости . Макс Ветров
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Новорожденные львята на руках у работницы Белогорского парка львов "Тайган".
© AFP 2017 / Karim SahibРозовые фламинго в заповеднике Ras al-Khor на окраине Дубая.Розовые фламинго в заповеднике Ras al-Khor Wildlife Sanctuary в Дубае
© AFP 2017 / Karim Sahib
Розовые фламинго в заповеднике Ras al-Khor на окраине Дубая.
© AFP 2017 / Radek MicaСоревнования по легкой атлетике на выставке в городе Кромержиж, Чехия.Кролик прыгает через препятствие во время выставки в городе Кромержиж, Чехия
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Соревнования по легкой атлетике на выставке в городе Кромержиж, Чехия.
© REUTERS / Chaiwat SubprasomМалайский медведь наслаждается угощением в зоопарке Дусит в Бангкоке.Малайский медведь наслаждается угощением в зоопарке Дусит в Бангкоке
© REUTERS / Chaiwat Subprasom
Малайский медведь наслаждается угощением в зоопарке Дусит в Бангкоке.
© AFP 2017 / Vano ShlamovПавлин, живущий в зоопарке Тбилиси, Грузия.Павлин в зоопарке Тбилиси, Грузия
© AFP 2017 / Vano Shlamov
Павлин, живущий в зоопарке Тбилиси, Грузия.
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Женщина держит на руках своего пса во время службы в церкви Святой Марии Магдалины в городе Масая, Никарагуа.
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© AP Photo / dpa/Jan Woitas
Самка орангутана Раджа со своим новорожденным детенышем в зоопарке Лейпцига, Германия.
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