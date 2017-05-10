Одиннадцать тысяч поездок в день: в Москве набирает популярность каршеринг

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Участники проекта краткосрочной аренды машин за первые четыре месяца 2017 года совершили более миллиона поездок, сообщается сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Ликсутов добавил, в настоящее время в проекте краткосрочной аренды работают пять операторов. Общий парк составляет более двух тысяч машин, в день на арендованных машинах совершается более 11 тысяч поездок. Все пользователи, которые берут каршеринговый автомобиль на короткий срок, могут бесплатно парковаться на улицах Москвы.
Отмечается, что в апреле этого года изменились требования к габаритам автомобилей проекта краткосрочной аренды. Максимально допустимую длину машин увеличили на 20 сантиметров, а ширину — на 15 сантиметров. Благодаря этому в парке машин краткосрочной аренды могут появиться новые модели автомобилей, в том числе отечественного производства.