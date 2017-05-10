Одиннадцать тысяч поездок в день: в Москве набирает популярность каршеринг

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Участники проекта краткосрочной аренды машин за первые четыре месяца 2017 года совершили более миллиона поездок, сообщается сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Это в пять с половиной раз больше, чем за аналогичный период 2016 года. Отличный показатель для нового столичного сервиса, который запустили полтора года назад. По динамике развития сервисов краткосрочной аренды автомобилей мы занимаем одно из первых мест в мире", — приводятся слова заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

Ликсутов добавил, в настоящее время в проекте краткосрочной аренды работают пять операторов. Общий парк составляет более двух тысяч машин, в день на арендованных машинах совершается более 11 тысяч поездок. Все пользователи, которые берут каршеринговый автомобиль на короткий срок, могут бесплатно парковаться на улицах Москвы.

Публикация от 🚜 fireprooof 💨 автопутешествия (@becauseiamyellow) Апр 30 2017 в 10:38 PDT

Отмечается, что в апреле этого года изменились требования к габаритам автомобилей проекта краткосрочной аренды. Максимально допустимую длину машин увеличили на 20 сантиметров, а ширину — на 15 сантиметров. Благодаря этому в парке машин краткосрочной аренды могут появиться новые модели автомобилей, в том числе отечественного производства.