Прощание с Дондуреем планируют провести в Центральном доме литераторов

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Прощание с киноведом Даниилом Дондуреем, который скончался в возрасте 68 лет, по предварительной информации состоится в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в Москве, об этом РИА Новости сообщили в редакции журнала "Искусство кино".

О кончине Даниила Дондурея сообщил в среду в Facebook режиссер Виталий Манский. Киновед ушел из жизни в Израиле.

"По предварительной информации, прощание состоится в ЦДЛ в воскресенье или понедельник", — сообщили в "Искусстве кино".

Киновед, культуролог Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. С 1993 года — главный редактор журнала "Искусство кино". Являлся членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.