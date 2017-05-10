Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучший фильм о Москве

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Участники проекта "Активный гражданин" примут участие в выборе лучшего фильма о Москве, номинантами на приз мэра столицы Сергея Собянина "За создание образа Москвы в киноискусстве" стали девять фильмов, сообщается на официальном портале мэра.

"В этом году в столице впервые вручат приз мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве". Обладателя награды выберет конкурсная комиссия, в состав которой вошел "Активный гражданин". Фильм, который наберет больше всего голосов участников проекта, получит дополнительный балл. Голосование стартует 10 мая, а победителя наградят на XXXIX Московском международном кинофестивале", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в число номинантов попали девять фильмов, снятых за последние пять лет и объединенных общей темой: в каждом Москва стала главным героем или основным местом действия. Это "Pro любовь", "Духless" и "Духless-2", "Хороший мальчик", "Хардкор", "Коллектор", "14+", "Ближе, чем кажется", "Тряпичный союз".

Согласно релизу, претендентов определяло профессиональное жюри, в составе которого Станислав Говорухин, Евгений Герасимов, Сергей Зернов, Владимир Малышев, Александр Мамут, Екатерина Мцитуридзе и Сергей Сельянов.