Участники проекта "Активный гражданин" выберут лучший фильм о Москве

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Участники проекта "Активный гражданин" примут участие в выборе лучшего фильма о Москве, номинантами на приз мэра столицы Сергея Собянина "За создание образа Москвы в киноискусстве" стали девять фильмов, сообщается на официальном портале мэра.
Отмечается, что в число номинантов попали девять фильмов, снятых за последние пять лет и объединенных общей темой: в каждом Москва стала главным героем или основным местом действия. Это "Pro любовь", "Духless" и "Духless-2", "Хороший мальчик", "Хардкор", "Коллектор", "14+", "Ближе, чем кажется", "Тряпичный союз".
Согласно релизу, претендентов определяло профессиональное жюри, в составе которого Станислав Говорухин, Евгений Герасимов, Сергей Зернов, Владимир Малышев, Александр Мамут, Екатерина Мцитуридзе и Сергей Сельянов.