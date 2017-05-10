Зоологический музей МГУ стал самым посещаемым на городской олимпиаде

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Зоологический музей МГУ занял первое место по числу посетителей в рамках городской олимпиады школьников "Музеи. Парки. Усадьбы", сообщает портал mos.ru.

Там побывали 13 708 детей, общее число команд — 4544.

Зоомузей МГУ участвует в интеллектуальных соревнованиях с 2014 года. Его сотрудники составляют вопросы о жизни и повадках различных животных.

В 2017 году олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы" прошла в четвертый раз. С октября по март учащиеся посещали парковые территории, усадьбы и музеи столицы. Осматривая экспозиции, ребята искали ответы на подготовленные для них вопросы. В этом году в акции участвовали 147 музеев и других учреждений, их посетили около 110 тысяч школьников.