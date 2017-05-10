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Общество

Рогозин возглавил оргкомитет празднования 75-летия победы под Сталинградом

13:1110.05.2017
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© РИА Новости . Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фотоЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин распоряжением кабмина во исполнение указа президента России Владимира Путина назначен председателем организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 году празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, говорится в документе, размещенном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Жириновский предложил переименовать Волгоград в Сталинград
Путин подписал указ о назначении Рогозина председателем оргкомитета в феврале 2017 года, а правительство РФ во исполнение указа президента РФ утвердило состав оргкомитета, включая Рогозина, в мае.

Согласно документу кабмина, заместителем председателя оргкомитета назначен министр культуры РФ Владимир Мединский. В состав оргкомитета также вошли заместитель министра обороны Николай Панков, замминистра иностранных дел Геннадий Гатилов и замминистра экономического развития Олег Фомичев.

Город-герой Волгоград
© РИА Новости . РИА НовостиПерейти в фотобанкПервое упоминание о местечке Царицын относится к 1579 году. Здесь царь держал стрельцов для защиты торгового пути. К 1590-му году в Царицыне возвели крепость, позже он стал областным центром Поволжья.
На фото: вид дореволюционного города Царицына. 28 сентября 1910 года.Вид дореволюционного города Царицына
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Первое упоминание о местечке Царицын относится к 1579 году. Здесь царь держал стрельцов для защиты торгового пути. К 1590-му году в Царицыне возвели крепость, позже он стал областным центром Поволжья.
На фото: вид дореволюционного города Царицына. 28 сентября 1910 года.
© РИА Новости . Георгий ПетрусовПерейти в фотобанкПосле революции 1917 года Царицын, в котором развивалась крупная промышленность, стал "красным" центром" юга России. Иосиф Сталин во время гражданской войны держал оборону города от Донской армии генерала Краснова.
На фото: площадь им. В. И. Ленина в Сталинграде. 1 июля 1937 года.Площадь им. В. И. Ленина в Сталинграде
© РИА Новости . Георгий Петрусов
Перейти в фотобанк
После революции 1917 года Царицын, в котором развивалась крупная промышленность, стал "красным" центром" юга России. Иосиф Сталин во время гражданской войны держал оборону города от Донской армии генерала Краснова.
На фото: площадь им. В. И. Ленина в Сталинграде. 1 июля 1937 года.
© РИА Новости . Эммануил ЕвзерихинПерейти в фотобанкВ честь признания заслуг Сталина по обороне города 10 апреля 1925 года советские власти переименовали Царицын в Сталинград, а реку Царицу, на которой стоит город, в Пионерку.
На фото: разрушенный памятник играющим детям в Сталинграде. 1 августа 1942 года.Разрушенный памятник играющим детям в Сталинграде
© РИА Новости . Эммануил Евзерихин
Перейти в фотобанк
В честь признания заслуг Сталина по обороне города 10 апреля 1925 года советские власти переименовали Царицын в Сталинград, а реку Царицу, на которой стоит город, в Пионерку.
На фото: разрушенный памятник играющим детям в Сталинграде. 1 августа 1942 года.
© РИА Новости . Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкСталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне - началась 17 июля 1942 и закончилась 2 февраля 1943 года. В честь героической обороны города была учреждена медаль "За оборону Сталинграда". А 1 мая 1945 года Сталинграду присвоили звание города-героя.
На фото: Сталинград после боя. 1 сентября 1942 года.Сталинград после боя
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне - началась 17 июля 1942 и закончилась 2 февраля 1943 года. В честь героической обороны города была учреждена медаль "За оборону Сталинграда". А 1 мая 1945 года Сталинграду присвоили звание города-героя.
На фото: Сталинград после боя. 1 сентября 1942 года.
© РИА Новости . Николай ДобровольскийПерейти в фотобанкВо время войны в городе были разрушены порядка 40 тысяч домов. Из 450 тысяч жителей осталось 32 тысячи. Восстанавливать город по крупицам начали еще во время войны, а уже к 1949 году объем производства здесь превысил довоенный. В бюджете РСФСР восстановление Сталинграда значилось отдельной строкой.
На фото: вход на Сталинградский тракторный завод имени Ф.Э. Дзержинского, 1954 год.У входа на Сталинградский тракторный завод
© РИА Новости . Николай Добровольский
Перейти в фотобанк
Во время войны в городе были разрушены порядка 40 тысяч домов. Из 450 тысяч жителей осталось 32 тысячи. Восстанавливать город по крупицам начали еще во время войны, а уже к 1949 году объем производства здесь превысил довоенный. В бюджете РСФСР восстановление Сталинграда значилось отдельной строкой.
На фото: вход на Сталинградский тракторный завод имени Ф.Э. Дзержинского, 1954 год.
© РИА Новости . Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкВ 1961 году на фоне общего процесса десталинизации, запущенного после XX съезда КПСС, Сталинград был переименован в Волгоград.
На фото: здание железнодорожного вокзала в Волгограде. 1 июня 1967 года.Здание железнодорожного вокзала в городе Волгограде
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
В 1961 году на фоне общего процесса десталинизации, запущенного после XX съезда КПСС, Сталинград был переименован в Волгоград.
На фото: здание железнодорожного вокзала в Волгограде. 1 июня 1967 года.
© РИА Новости . О. ИвановПерейти в фотобанкВ 1967 году в память о Сталинградской битве был построен мемориальный комплекс Мамаев Курган.
На фото: вид на мемориальную стену "дома Павлова", в котором на протяжении 58 дней держала оборону группа советских солдат. 1 июня 1967 года.Вид на мемориальную стену дома Павлова
© РИА Новости . О. Иванов
Перейти в фотобанк
В 1967 году в память о Сталинградской битве был построен мемориальный комплекс Мамаев Курган.
На фото: вид на мемориальную стену "дома Павлова", в котором на протяжении 58 дней держала оборону группа советских солдат. 1 июня 1967 года.
© РИА Новости . С. ГолубевПерейти в фотобанкВолжская ГЭС имени XXII съезда КПСС, введенная в эксплуатацию в 1961 году. 1 июня 1974 года.Вид на Волжскую ГЭС имени XXII съезда КПСС
© РИА Новости . С. Голубев
Перейти в фотобанк
Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС, введенная в эксплуатацию в 1961 году. 1 июня 1974 года.
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВ 1989 году в Волгограде родился миллионный житель города.
На фото: здание Волгоградского планетария, построенного по проекту архитекторов В.Н.Симбирцева и Н.А.Хомутова. На куполе установлена скульптурная группа "Мир" работы Веры Мухиной. 1 сентября 2002 года. Вид на здание Волгоградского планетария
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В 1989 году в Волгограде родился миллионный житель города.
На фото: здание Волгоградского планетария, построенного по проекту архитекторов В.Н.Симбирцева и Н.А.Хомутова. На куполе установлена скульптурная группа "Мир" работы Веры Мухиной. 1 сентября 2002 года.
© РИА Новости . Борис ДавыдовПерейти в фотобанкПосле кризиса, вызванного распадом СССР, промышленный рост в городе начался только в середине 2000-х годов.
На фото: вид на Волгоградский мост, введенный в эксплуатацию в 2009 году. 1 июля 2006 года.Вид на новостройки Волгограда
© РИА Новости . Борис Давыдов
Перейти в фотобанк
После кризиса, вызванного распадом СССР, промышленный рост в городе начался только в середине 2000-х годов.
На фото: вид на Волгоградский мост, введенный в эксплуатацию в 2009 году. 1 июля 2006 года.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкМузей-панорама "Сталинградская битва" был основан в городе в 1984 году. Он расположен на месте "Пензенского узла обороны" - группы зданий, которые обороняла 13 гвардейская дивизия.
На фото: музей "Сталинградская битва" и здание паровой мельницы, разрушенной во время войны. 15 июля 2015 года.Музей-панорама Сталинградская битва и здание паровой мельницы, разрушенной в ходе Сталинградской битвы в Волгограде
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Музей-панорама "Сталинградская битва" был основан в городе в 1984 году. Он расположен на месте "Пензенского узла обороны" - группы зданий, которые обороняла 13 гвардейская дивизия.
На фото: музей "Сталинградская битва" и здание паровой мельницы, разрушенной во время войны. 15 июля 2015 года.
© РИА Новости . Кирилл БрагаПерейти в фотобанкСкульптура "Родина-мать зовет!" на территории Историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане. 4 мая 2016 года.Скульптура Родина-мать зовет! на территории Историко-мемориального комплекса Героям Сталинградской Битвы
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Скульптура "Родина-мать зовет!" на территории Историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане. 4 мая 2016 года.
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