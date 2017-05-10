Рогозин возглавил оргкомитет празднования 75-летия победы под Сталинградом

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин распоряжением кабмина во исполнение указа президента России Владимира Путина назначен председателем организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 году празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, говорится в документе, размещенном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал указ о назначении Рогозина председателем оргкомитета в феврале 2017 года, а правительство РФ во исполнение указа президента РФ утвердило состав оргкомитета, включая Рогозина, в мае.

Согласно документу кабмина, заместителем председателя оргкомитета назначен министр культуры РФ Владимир Мединский. В состав оргкомитета также вошли заместитель министра обороны Николай Панков, замминистра иностранных дел Геннадий Гатилов и замминистра экономического развития Олег Фомичев.