В СПЧ вспоминают кинокритика Даниила Дондурея

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) скорбят об уходе известного российского кинокритика Даниила Дондурея, вспоминают его как одного из крупнейших интеллектуалов нашего времени и считают важным сделать все возможное для сохранения его главного детища — журнала "Искусство кино".

Киновед, культуролог, главный редактор журнала "Искусство кино" Даниил Дондурей скончался в среду на 69-м году жизни. Он также являлся членом президентского СПЧ, возглавлял в совете постоянную комиссию по культурным правам, образованию и науке.

"Совет скорбит. Вместе с его родными и близкими, вместе с его друзьями и коллегами, вместе со всеми его читателями, слушателями, зрителями", — говорится в заявлении главы СПЧ Михаила Федотова, опубликованном в среду на сайте совета.

Федотов назвал коллегу по СПЧ "одним из крупнейших интеллектуалов нашего времени, одним из умнейших людей России".

"Но его главным детищем всегда оставался журнал "Искусство кино", чудом и его трудами уцелевший островок для умных статей по культурологии, социологии и не только. И мы теперь должны сделать все от нас зависящее, чтобы сохранить журнал, помочь изданию неопубликованных работ нашего друга и коллеги, чтобы потомки смогли приобщиться к интеллектуальной вселенной мудрейшего Даниила Дондурея", — говорится в заявлении.

Глава СПЧ отметил, что в совете знали о тяжелой болезни Даниила Дондурея, но "знали также его бесконечный оптимизм, его силу духа, его характер"; а еще они говорили о его планах на будущее — о будущей книге, о предстоящем заседании СПЧ, о теме выступления на очередной встрече в Кремле, добавляет Федотов. По его словам, большие надежды возлагались и на его работу в координационном комитете конкурса президентских грантов, в состав которого Дондурей вошел в этом году.

"Он всегда был устремлен в будущее, верил в лучшее и не уставал объяснять, как это лучшее сделать реальным. В этом он видел свой долг русского интеллигента. И его слушали. Внимательно, доброжелательно, нередко скептически, но никогда — безразлично", — отмечено в заявлении.