Глава Роспечати: Дондурей был человеком с беспокойным сердцем

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Глава Роспечати Михаил Сеславинский назвал киноведа Даниила Дондурея, который скончался в возрасте 68 лет, человеком с беспокойным сердцем и светлым умом, не растерявшим за годы интерес к кинематографу, телевидению и общественной жизни.

О кончине Даниила Дондурея сообщил в среду в Facebook режиссер Виталий Манский.

"Даниил Дондурей был человеком с беспокойным сердцем и светлым умом. За все эти годы он не растерял интереса к кинематографу, телевидению, общественной жизни и всегда эмоционально отстаивал свою точку зрения", — сказал Сеславинский, чьи слова приводит пресс-служба агентства.

В пресс-службе отметили, что Дондурей с 2007 года входил в состав Общественного совета при Роспечати.

Киновед, культуролог Даниил Дондурей родился 19 мая 1948 года в Ульяновске. С 1993 года — главный редактор журнала "Искусство кино". Являлся членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.