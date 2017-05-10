В конкурсе на лучший вузовский медиацентр приняли участие 90 университетов

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Девяносто российских учреждений высшего образования стали участниками конкурса на лучший медиацентр среди вузов, сообщают его организаторы — Международная ассоциация студенческого телевидения (МАСТ).

Цель конкурса, прием заявок на участие в котором завершился 7 мая, — мотивировать вузы на развитие собственных медиацентров и формирование общего информационного пространства учебных заведений.

"Участниками конкурса стали 90 вузов России. Среди них есть и национальные исследовательские университеты, и образовательные организации проекта "5-100", а также федеральные и опорные вузы. География участников конкурса обширна и охватывает регионы от Калининграда до Владивостока", — говорится в сообщении МАСТ.

Каждый участник конкурса представил в оргкомитет видеопрезентацию своего медиацентра и его команды с рассказом о том, как в вузе развивается медианаправление, в каких жанрах работают молодые журналисты и какой контент производят.

"Конкурс позволит понять общую картину развития студенческих медиацентров в нашей стране. Несомненно, это послужит формированию общего информационного пространства вузов России", — приводятся в пресс-релизе слова замглавы Минобрнауки РФ Вениамина Каганова.

Конкурс проводится в два этапа, первый продлится до 25 мая. Прошедшим во второй этап предстоит выполнить творческое задание. Список вузов, прошедших во второй этап, а также задание будут опубликованы 26 мая на официальном сайте Конкурса. Творческие работы будут приниматься до 31 июля. Награждение победителя, которого определит экспертное жюри, пройдет на II Всероссийском конгрессе молодежных медиа.

"Мы постоянно работаем с вузами и знаем, что для многих из них этот конкурс стал стимулом к созданию собственных медиацентров. Участие в конкурсе на лучший медиацентр — это серьезный шаг и необходимый этап для университетов, чтобы выйти на более высокий уровень информационной работы", — считает исполнительный директор МАСТ Владимир Косенчук.

Конкурс, стартовавший в феврале 2017 года, организован МАСТ при поддержке Минобрнауки РФ и при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".