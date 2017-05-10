Почти 100 тысяч человек в КЧР приняли участие в праздновании Дня Победы

ЧЕРКЕССК, 10 мая — РИА Новости. Около 100 тысяч жителей Карачаево-Черкесии приняли участие в праздновании Дня Победы, сообщает пресс-служба главы республики.

Праздничные мероприятия начались с митинга на главной площади республиканской столицы, который прошел с участием ветеранов Великой Отечественной войны. С приветственной речью к ветеранам и жителям региона обратился глава КЧР Рашид Темрезов. Он выразил слова благодарности участникам войны и труженикам тыла за Победу.

"Пусть память об этой Победе не меркнет в веках, а бессмертный подвиг нашего народа будет для всех нас примером воинской доблести и геройства, высокой духовности, неразрывного единства и сплоченности, верности гражданскому долгу и Родине", — цитирует пресс-служба Темрезова.

Глава республики также посетил "Стену памяти", где на 65 стендах установлены фотографии жителей республики-участников ВОВ.

В рамках празднования Дня Победы в республике также прошли конноспортивные состязания.

Праздничные мероприятия завершились большим концертом и фейерверком.

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