Российские спасатели и ООН провели учения по реагированию на землетрясение

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Специалисты МЧС России в режиме видеоконференции приняли участие в командно-штабных учениях Управления по координации гуманитарных вопросов ООН по реагированию на разрушительное землетрясение, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что оно прошло 9 мая в Великобритании.

"Учение проводилось в рамках продвижения российской инициативы по формированию глобальной сети центров управления в кризисных ситуациях. Договоренности по совместному продвижению такой инициативы были достигнуты между главой МЧС Владимиром Пучковым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и руководством УКГВ ООН в декабре 2016 года в рамках 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН", — сказал собеседник агентства.

Идея учений заключалась в объединении ключевых национальных и региональных кризисных центров в единую глобальную сеть и разработке для них гармонизированных операционных стандартов, что позволит более эффективно сотрудничать в области обмена информацией и ее анализа при возникновении крупномасштабных бедствий и катастроф, улучшит качество и оперативность принимаемых решений и выведет координацию международной помощи на качественно новый уровень.

"В ходе учений были отработаны вопросы оперативного взаимодействия и обмена информацией с Центром координации чрезвычайной помощи УГКВ ООН, кризисными и координационными центрами Еврокомиссии, Международной организацией гражданской обороны, Всемирной продовольственной программой ООН, Программой ООН по применению космических технологий, а также с Объединенным исследовательским центром Евросоюза, который обеспечивает экспертную поддержку чрезвычайных служб ЕС в области мониторинга и прогнозирования стихийных бедствии", — рассказали в МЧС.

В ходе учений специалисты МЧС России совместно с международными партнерами оперативно оценили возможные последствия чрезвычайной ситуации, просчитали варианты развития событий и выработали предложения по оказанию наиболее эффективной международной помощи. В рамках учений также были протестированы и задействованы различные каналы связи, включая видеоконференцию и специализированные интернет-ресурсы ограниченного доступа.

В МЧС сообщили, что в 2017 году планируется провести целую серию подобных учений по различным сценариям, что позволит протестировать возможности и "настроить" формируемую глобальную сеть кризисных центров в условиях различных ЧС, включая природные пожары, катастрофические наводнения и другие масштабные бедствия.