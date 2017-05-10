В Крыму на материнский капитал претендуют почти 40 отцов-одиночек

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. На материнский капитал в Крыму претендуют 38 отцов-одиночек, пока они лишены такой возможности из-за правовой коллизии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Клюева.

По ее словам, законопроект, который даст им возможность оформить маткапитал, уже внесен в Госдуму РФ.

"Законопроект находится в Государственной думе. Надеемся, что скоро к этому вопросу приблизятся. Мы надеемся, что в этом году отцы-одиночки Крыма смогут оформить маткапитал. У нас 38 человек официально обратились на сегодняшний день", — сказала Клюева.

Материнский капитал — действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2017 году размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.

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