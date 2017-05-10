ФСБ подтвердила новые правила контроля на российско-белорусских авиарейсах

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. ФСБ РФ подтвердила введение Россией режима пограничного контроля в отношении граждан третьих стран, пользующихся авиарейсами между Россией и Белоруссией.

Ранее в пятницу госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил РИА Новости, что с 15 мая нынешнего года все авиарейсы, выполняемые между Россией и Белоруссией, будут переведены в международные сектора российских аэропортов.

"Пятнадцатого мая 2017 года авиарейсы, прибывающие в Российскую Федерацию из Республики Беларусь и убывающие в обратном направлении, переводятся в международные секторы (терминалы) российских аэропортов", — говорится в опубликованном в среду сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Отмечается, что пограничный контроль граждан РФ и Белоруссии при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и посадочного талона для подтверждения прибытия (убытия) указанными авиарейсами проводиться не будет. Соответствующие отметки о пересечении границы не проставляются. При этом пассажиры из числа граждан РФ и Белоруссии обязаны сохранять посадочный талон для предъявления его по прибытии в Россию.

"Иностранные граждане (кроме граждан Республики Беларусь) и лица без гражданства будут проходить пограничный контроль в порядке, установленном для международных секторов (терминалов) российских аэропортов", — отмечается в сообщении.