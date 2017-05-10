ФСБ подтвердила новые правила контроля на российско-белорусских авиарейсах

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. ФСБ РФ подтвердила введение Россией режима пограничного контроля в отношении граждан третьих стран, пользующихся авиарейсами между Россией и Белоруссией.
"Пятнадцатого мая 2017 года авиарейсы, прибывающие в Российскую Федерацию из Республики Беларусь и убывающие в обратном направлении, переводятся в международные секторы (терминалы) российских аэропортов", — говорится в опубликованном в среду сообщении Центра общественных связей ФСБ.
Отмечается, что пограничный контроль граждан РФ и Белоруссии при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и посадочного талона для подтверждения прибытия (убытия) указанными авиарейсами проводиться не будет. Соответствующие отметки о пересечении границы не проставляются. При этом пассажиры из числа граждан РФ и Белоруссии обязаны сохранять посадочный талон для предъявления его по прибытии в Россию.
"Иностранные граждане (кроме граждан Республики Беларусь) и лица без гражданства будут проходить пограничный контроль в порядке, установленном для международных секторов (терминалов) российских аэропортов", — отмечается в сообщении.