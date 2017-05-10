Разлогов о Дондурее: к нему прислушивались не только в киносреде

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Культуролог Даниил Дондурей был интеллектуальным центром в российском кино, однако к его голосу прислушивались не только в культурной, но и в общественной и политической жизни, сообщил РИА Новости президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов.

Киновед, культуролог, главный редактор журнала "Искусство кино" Даниил Дондурей скончался в среду на 69-м году жизни.

"Я знаком с Даней Дондуреем более сорока лет. Впервые я столкнулся с ним, когда он писал для журнала "Декоративное искусство"… Надо признаться, я был человеком, который соблазнил его заниматься кинематографом. Мы как-то ехали в автобусе, он рассказывал мне о том, чем он занимался, я ему о том, чем я, и у меня возникла мысль, что было бы интересно его переманить в сферу кино", — сказал Разлогов.

По его словам, Дондурей прекрасно вписался в мир кино и успешно пошел по этому пути, был избран главным редактором журнала "Искусство кино" в не самые простые времена для российского кинематографа и в целом для страны.

"Он был интеллектуальным центром, привнося в кино точку зрения социологии, культуры, образования. Этот период совпал с непростой политической жизнью, и Дондурей стал политическим активистом, членом совета по правам человека при президенте РФ", — подчеркнул собеседник агентства.

Разлогов отметил, что к голосу Дондурея прислушивались не только в киносреде, но и в других сферах жизни. "Во время его болезни он перестал активно участвовать в общественных обсуждениях, его исчезновение было замечено и встречено с сожалением. Это большая потеря для нашего кино, науки и свободного рассуждения", — добавил Разлогов.